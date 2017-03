Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump/Obama

Halle (ots) - In der jüngsten Affäre gibt es zwei Möglichkeiten:Entweder Trumps Geschichte stimmt. Dann stecken die USA in einerVerfassungskrise und im schlimmsten politischen Skandal seitWatergate vor 45 Jahren. Oder Trump hat die Behauptung wirklichalleine aufgrund von Gerüchten und Konspirationstheorien rechterNetzwerke aufgestellt. Dann muss man ganz ohne Polemik an derGeschäftsfähigkeit des US-Präsidenten zweifeln. Man weiß nicht,welche der beiden Optionen schlimmer wäre.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell