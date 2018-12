Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

Finanztrends Video zu



mehr >

Halle (ots) - Trump geht es nicht um die Situation in Syrien, imIrak oder in Afghanistan. Seine plötzlichen Initiativen sind vielmehrAblenkungsmanöver von innenpolitischen Schwierigkeiten undRückschlägen. In dieser Inszenierung verkommen die von Bürgerkriegund Terror geplagten Bewohner dieser Länder ebenso wie dieamerikanischen Soldaten zur Staffage. "Es ist eine Schande, was inunserem Land passiert. Aber davon abgesehen wünsche ich Ihnen sehrfrohe Weihnachten", hat Trump am Heiligabend in einerFernsehbotschaft gesagt. Ganz anders, als von ihm gemeint, hat erdamit den Nagel auf den Kopf getroffen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell