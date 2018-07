Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

Halle (ots) - Der Kommissions-Präsident nimmt Trump beim Wort,wenn er die Europa zum "Feind" erklärt, oder verkündet, "Sanktionensind großartig". Inzwischen sollte der letzte Optimist begriffenhaben: Der US-Präsident meint, was er sagt, und sagt, was er meint.Die Klage über den angeblich so unfairen Handel mit Europa dientTrump vor allem als ein Vorwand. Warum sonst lässt er bei derBehauptung der Handelsdefizite den Dienstleistungssektor und diesatten Gewinne amerikanischer Unternehmen auf dem Kontinent unter denTisch fallen? Trump geht es nicht um Fairness, sondern um Dominanz.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell