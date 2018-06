Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

Halle (ots) - Um Stilfragen geht es dabei nur am Rande. Die altenRegeln, das ist das klare Signal, gelten nicht mehr. Das ist umsogefährlicher, als die Welt heute bevölkert ist mit irrlichterndenPopulisten vom Schlage Trumps. Und es ist kein Zufall, dass Trumpdas Gespräch mit ihnen wichtiger ist als das in der Runde derverachteten G-7-Debattierer. Entscheidend ist, was ihm nutzt oderkurzfristig zu nutzen scheint, da kann jeder heute Feind sein undmorgen Freund und übermorgen wieder anders herum.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell