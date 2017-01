Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

Halle (ots) - Trump und sein Team führen einen ideologischen Krieggegen Washington, gegen Kritiker in den Behörden und gegen dieMedien. Noch lassen ihn die Republikaner gewähren. Doch der Druckwächst täglich. Die Partei wird mit Blick auf die Kongresswahlen 2017den Präsidenten irgendwann fallen lassen. Dann endet nicht dasGemetzel, wie Trump in seiner Inaugurationsrede postulierte. Dannbeginnt es erst so richtig.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell