Mitteldeutsche Zeitung: zu Tönnies

Halle (ots) - Tönnies' törichte und arrogante Vermutungen überArbeitsmoral und nächtliche Aktivitäten in Afrika sind schließlichnicht nur dummes Gerede gewesen. Sie zeugen von einer tiefverankerten Geisteshaltung. Umso mehr verwundert die Begründung desSchalker Ehrenrats: Der Vorwurf des Rassismus sei unbegründet.Diskriminierung ja, aber kein Rassismus. Doch es ging in Tönnies'Rede um Ressentiments gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft undKultur. Näher an der Definition von Rassismus hätte er wohl kaumsein können.