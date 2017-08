Mitteldeutsche Zeitung: Tödlicher Unfall Ämter geraten wegen unbearbeiteter Umbaupläne für Kreuzung in Erklärungsnot

Halle (ots) - Ein Verkehrsunfall mit drei Toten auf der B 100 naheKemberg (Landkreis Wittenberg) bringt die Behörden in Erklärungsnotund wirft die Frage nach ihrer Mitverantwortung auf. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe).So ist die Kreuzung an der B 100 seit langem als Unfallschwerpunktbekannt und der Umbau zu einem Kreisverkehr geplant. EineEntscheidung jedoch haben das Landesverwaltungsamt und dieLandesstraßenbaubehörde auch nach über einem Jahr nicht getroffen.Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU), der die Behörden wegendes Zeitverzuges bereits am Wochenende kritisiert hat, fordert nunTempo: "So jedenfalls kann das nicht weitergehen." Bereits seit 15Monaten gibt es für den Kreisverkehr einen Planungsentwurf. Von Mai2016 bis März 2017 lag er zu einer Vorprüfung imLandesverwaltungsamt, dann ging er zurück in dieLandesstraßenbaubehörde. Ein Genehmigungsverfahren ist nichteingeleitet, ein Baubeginn nicht absehbar. Bei einer Anfrage wenigeTage vor dem Unfall habe man ihm signalisiert, "es werde schwierig",so Seelig. Der Grund laut Bürgermeister: Personalnot. DasLandesverwaltungsamt hat erst kürzlich eingeräumt, es sei überlastet,180 Mitarbeiter fehlten. Die Verfahrensdauer zum Kreisverkehr habemit Personalnot aber nichts zu tun, heißt es nun in der Behörde."Dieser Zeitraum ist nicht ungewöhnlich für ein komplexes Verfahren",sagte Sprecherin Denise Vopel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell