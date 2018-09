Mitteldeutsche Zeitung: Todesfall von Köthen - 22-Jähriger starb an Herzinfarkt

Halle (ots) - Der in Köthen (Anhalt-Bitterfeld) nach einem Streitmit zwei Afghanen verstorbene Markus B. ist nicht durch Gewalt umsLeben gekommen. Nach Informationen der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung soll der 22-Jährige an einem Herzinfarktverstorben sein. Das ist das Ergebnis einer Obduktion am Sonntag. Derjunge Mann soll eine kardiologische Vorerkrankung gehabt haben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell