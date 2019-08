Mitteldeutsche Zeitung: zu Timo Werner

Halle (ots) - Klarer Gewinner des Wechselpokers ist deshalb alsoTimo Werner, zweiter Sieger RB Leipzig und der Verlierer der FCBayern. Der Rekordmeister setzte auf Werners Willen, dass er gegenein stattliches Handgeld und hohes Gehalt ablösefrei kommen würde.Diese Praxis ging diesmal nicht auf, was all jene freuen dürfte, diein der Vergangenheit genervt von dem Transfergebaren desSerienmeisters waren. Insofern ist die überraschende Wende im Ringenum Werner tatsächlich ein Signal der Stärke in Richtung BayernMünchen. Und nicht unerheblich: RB hat Zeit gewonnen, einen Ersatzfür den Sturmstar zu finden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell