Mitteldeutsche Zeitung: Tierwelt/Naturschutz Halles Zoodirektor Müller plädiert für den Abschuss von Wölfen

Halle (ots) - In der Debatte um mögliche Abschüsse von Wölfen nachAttacken auf Schafe wie zuletzt bei Haldensleben (Sachsen-Anhalt)plädiert der Direktor des Bergzoos Halle für Tötungen inEinzelfällen. Dennis Müller sagte der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe), dass auffällige Wölfezum Wohl der Gesamtpopulation, aber auch zur Förderung dergesellschaftlichen Akzeptanz der Tiere geschossen werden sollten.Erst zu Jahresbeginn hatten in der Börde Wölfe zehn Schafe einerHerde gerissen und weitere schwer verletzt. Wolfsexperten warnenindes vor Abschüssen der streng geschützten Tiere.