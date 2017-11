Mitteldeutsche Zeitung: zu Terrorfahndung

Halle (ots) - Richtig ist auch, dass die Zahl dieser Dschihadistenim Verhältnis zur Zahl der Flüchtlinge immer noch äußerst gering ist.Sie liegt im Promillebereich. Richtig ist ebenso, dass Flüchtlingeselbst Hinweise geben auf etwaige Täter in ihrer Nähe. So war es wohlauch jetzt. Das hat der Präsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz erst unlängst betont. Es sind also nicht alleFlüchtlinge gefährlich oder gar potenzielle Terroristen. DieScharfmacher liegen damit ebenso falsch wie die Verharmloser. Daszentrale Problem besteht darin, dass die Sicherheitsbehörden Mühehaben, unter den vielen Flüchtlingen die wenigen schwarzen Schafe zuentdecken. Oft gelingt es. Aber nicht immer.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell