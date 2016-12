Mitteldeutsche Zeitung: zu Terror

Halle (ots) - Bleibt die Frage nach den Konsequenzen dieses erstengroßen Terroranschlags in Deutschland, auf den die Republik bishererstaunlich gelassen reagiert - wohl, weil sie ihn kommen sah und2016 schon so viel Unheil geschehen ist. Es stellen sich strukturelleFragen. Sie beziehen sich auf die Möglichkeiten der Einreise vonFlüchtlingen, die Überwachung von Gefährdern und die Möglichkeitender Abschiebung. Sie beziehen sich aber auch auf die vergangenenMonate und Jahre, in denen sich Amri in Deutschland aufhielt,teilweise überwacht wurde und teilweise nicht. Hätte es trotzstruktureller Probleme besser laufen können, laufen müssen?Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell