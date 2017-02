Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien und Menschenrechten

Halle (ots) - Diktatur Baschar al-Assad stellt sich ein Zeugnisseiner eigenen Abartigkeit aus. Zugleich kämpft in Syrien vielerortsBöse gegen Böse - und der Krieg wird auf dem Rücken der Bürgerausgetragen. All das und die Risiken, die ein Eingreifen mitBodentruppen für Amerikaner und Europäer hätte, haben dazubeigetragen, dass kein Ende des Grauens in Sicht ist. Die westlicheWelt steht, was ihren Einsatz für die Menschenrechte in Syrienangeht, nackt da. Solange wir für die vom Krieg geschundenen Menschenin Syrien wenig tun können, sollten wir es zumindest in unseremeigenen Land tun. Die Fluchtursachen bleiben, die Menschen werdenweiter kommen. Wir müssen ihnen helfen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell