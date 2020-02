Mitteldeutsche Zeitung zu Syrien/Türkei

Halle (ots) - Der Schock in der Türkei sitzt tief, sie reagiertorientierungslos. Erdogan vollzieht eine Kehrtwende. Plötzlich wendet er sichwieder der Nato zu, er will den Beistand des Westens erzwingen. DassNato-Generalsekretär Stoltenberg eilig einen Sondergipfel einberief, kann manals Solidaritätsadresse an Ankara lesen. Vor allem aber ist es ein Beleg dafür,dass Erdogans Drohung, Geflüchtete ziehen zu lassen, verfängt. Erdogan hat jarecht, wenn er sagt, dass die Türkei mit dem Zuzug einer weiteren Millionsyrischer Flüchtlinge überfordert wäre. Das Land beherbergt rund vier MillionenSyrer - zusätzlich zu etlichen Schutzsuchenden aus Afghanistan, Irak, Iran undvielen Krisenstaaten mehr. Die Belastung ist groß. Das muss Europa anerkennenund Ankara weitere Hilfe zur Unterbringung und Versorgung der Flüchtlingegewähren. Erpressen lassen dürfen sich die Europäer aber nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4533823OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell