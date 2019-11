Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien

Halle (ots) - Die Gespräche in Genf hätten jedoch mehr Aussicht auf Erfolg, wennsich jetzt nicht im Zuge des chaotischen US-Abzugs die Machtverhältnisse inSyrien so klar zugunsten Assads verschieben würden. Die Vereinten Nationen unddie syrische Opposition sind ihrer Druckmittel gegen Assad fast vollständigberaubt. Er muss internationalen Einfluss kaum fürchten und tut dies auch nicht- so erklärt sich seine Absage an eine UN-kontrollierte Schutzzone, wieKramp-Karrenbauer sie ins Gespräch gebracht hatte. Ein Hebel aber bleibt denEuropäern, um Assads Einfluss bei der Neuformung Syriens zu bändigen: Ohne ihreHilfe wird der Wiederaufbau kaum möglich sein.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell