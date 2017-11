Mitteldeutsche Zeitung: Suizide Tödlicher Personalmangel in Gefängnissen?

Halle (ots) - Angesichts einer Serie von Selbsttötungen inSachsen-Anhalts Gefängnissen soll der Landtag die Zustände in denHaftanstalten überprüfen. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe).Unter staatlicher Obhutsind im laufenden Jahr bereits sechs Häftlinge gestorben: fünf inHalle, einer in Burg. Damit registrierte das Justizministerium weitmehr Fälle als in den Jahren zuvor. Zudem verzeichnet Sachsen-Anhaltmehr Fälle als Thüringen und Sachsen. "Angesichts der aktuellenHäufung muss überprüft werden, ob das strukturelle Gründe hat",sagte der Grünen-Rechtsexperte Sebastian Striegel. DerRechtsausschuss wird nun analysieren, ob die Häufung der Suizide -vor allem in der Justizvollzugsanstalt "Roter Ochse" in Halle -möglicherweise mit der Arbeit in den Gefängnissen zusammenhängt."Es muss geklärt werden: Reicht die psychologische Arbeit, reicht dieArbeit der Übersetzer?"Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell