Mitteldeutsche Zeitung: Strukturwandel/Sachsen-Anhalt/CDU-Abgeordnete: Keine Strategie für Verwendung der Kohle-Milliarden

Halle (ots) - Halle - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge undChristoph Bernstiel aus Sachsen-Anhalt kritisieren, hinter denbislang diskutierten Ideen zur Verwendung der Mittel für denKohleausstieg fehle eine Strategie. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Es dürfenicht um "Partikularinteressen" gehen, warnen die beidenAbgeordneten in einem gemeinsamen Thesenpapier. "Die 40 Milliardensind ein super Ergebnis. Wir haben aber die Befürchtung, dass dasGeld jetzt in Klein-Klein-Projekte fließt statt in Arbeitsplätze fürdie Zukunft", sagte Sorge. Das Vorbild müsse Bayern sein, das sichseit den 1970er Jahren durch gezielte Investitionen in Zukunftsfelderan die Spitze emporgearbeitet habe. "Ein neuer Abwasserkanal für eineKommune oder die Reinigung des Naumburger Doms - so etwas bringt unsnicht die Technologieführerschaft", sagte Bernstiel. Letzteres sindVorhaben, die das Land für das vergleichsweise kleine Sofortprogrammdes Bundes angemeldet hat. Deutlich größere Summen sollenanschließend fließen. Für Sachsen-Anhalt sind 4,8 der 40 MilliardenEuro vorgesehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell