Mitteldeutsche Zeitung: Strukturwandel in Mitteldeutschland/ Dalbert will Modellregion für Erneuerbare Energien

Halle (ots) - Halle. Sachsen-Anhalts Umweltministerin ClaudiaDalbert (Grüne) will aus der Braunkohleregion in Mitteldeutschlandeine Zukunftsregion der Erneuerbaren Energien machen und setzt dabeivor allem auf Wasserstoff. "Ich möchte eine Wasserstoff-ModellregionMitteldeutschland etablieren. Sie umfasst dabei die gesamteWertschöpfungskette von Erzeugung, Transport und Speicherung bis hinzur Verwertung von Wasserstoff", schreibt Dalbert in einemGastbeitrag für die Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). "Zielist die großflächige Nutzung des erneuerbar produzierten Wasserstoffsin den Bereichen der Energieversorgung, Chemie- undRaffinerieindustrie und Mobilität sowie die wirtschaftliche undtechnologische Verbindung dieser Märkte."Übersteige die Erzeugung aus erneuerbaren Quellen denStromverbrauch im Land, könne man mit Power-to-X-Technologien dieEnergie speichern und in wind- und sonnenarmen Zeiten nutzen, so dieMinisterin. "Power-to-X bedeutet, den erzeugten erneuerbaren Strombeispielsweise in Gas wie Wasserstoff oder auch Methan umzuwandeln.Mit einer Speicherung der Gase steht uns Energie kontinuierlich zurVerfügung. Ich sehe in Power-to-X die Zukunftstechnologie, mit derwir die Energiewende meistern werden." Die Verknüpfung vonerneuerbarer Energieerzeugung mit der Produktion von grünemWasserstoff als Grundlage der chemischen Industrie biete ein großesPotenzial für den Industriestandort.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell