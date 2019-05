Mitteldeutsche Zeitung: Strukturwandel/ Kohle-Geld/ Bahn/ Mitteldeutschland/ Alleingang bei Bahn-Aussbau

Halle (ots) - Halle. Wegen mangelnder Kommunikation zwischenSachsen-Anhalt und Sachsen steht die finanzielle Förderung des Bundesfür ein wichtiges Projekt des Strukturwandels im mitteldeutschenBraunkohlerevier und damit auch das Projekt an sich auf der Kippe.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstag-Ausgabe). Offenbar haben sich beide Länder bei demVorhaben um einen verbesserten Bahnanschluss der Region um Zeitz(Burgenlandkreis) nach Leipzig nicht abgesprochen. SowohlSachsen-Anhalt als auch Sachsen haben dem Bund den Ausbau derbestehenden Bahnlinie Leipzig-Zeitz-Gera als Wunschprojektübermittelt - allerdings in unterschiedlicher Weise. So spricht sichSachsen-Anhalt für eine Elektrifizierung der Strecke aus, auf derderzeit dieselbetriebene Züge verkehren. Sachsen favorisiert dagegenden Einsatz von Zügen mit Wasserstoffantrieb.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell