Mitteldeutsche Zeitung: zu Steuerüberschuss

Halle (ots) - Trotz bester Ausgangslage schafft es Deutschlandnicht, seinen Standort fit zu machen und die Zukunftsfähigkeit zusichern. Weil Schäuble nichts Besseres mit den Milliarden anzufangenweiß, schlägt er nun vor, alte Kredite zu tilgen. Schuldenabbau istschön und nett. Und dennoch zeugt Schäubles Plan auch von einemerheblichen Mangel an Fantasie und Gestaltungskraft. Dringend mussdas Land Mängel in der Bildung, im Verkehrssektor oder in derdigitalen Infrastruktur beheben. Dies sind Defizite, die den jungenLeuten wirklich wehtun. Die nächste Regierung darf sich mit diesenStatus Quo nicht zufrieden geben.