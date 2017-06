Mitteldeutsche Zeitung: Steuerbescheide Sachsen-Anhalts Finanzämter zählen zu den schnellsten in Deutschland

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Finanzämter zählen zu denschnellsten in Deutschland. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Im Durchschnitt dauert es6,5 Wochen, bis der Steuerbescheid im Briefkasten landet. Damitkönnen alle, die ihre Steuererklärung bis zum Ende der normalenAbgabefrist am 31. Mai eingereicht haben, im Schnitt Mitte Juli miteinem Bescheid rechnen. Im Ländervergleich belegt Sachsen-Anhaltdamit nach einer Studie des Online-Portals Lohnsteuer kompakt dendritten Platz, nur in Berlin und Rheinland-Pfalz sind Behördenschneller. Zum Vergleich: Bundesweit beträgt die durchschnittlicheBearbeitungszeit 7,5 Wochen - und damit eine Woche länger alshierzulande. Zwar gebe es große regionale Unterschiede, sagte AndreasHein, Sprecher des Finanzministeriums in Magdeburg. Insgesamt seiendie Bearbeitungszeiten aber "sehr gut".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell