Mitteldeutsche Zeitung: zu Stephan E.

Halle (ots) - Neuer Anwalt, neue Strategie. Das ist nichtungewöhnlich. Der erster Anwalt Dirk Waldschmidt ist in der NPDaktiv, er vertritt fast nur Mandanten aus der Szene. Wenn E. alsMärtyrer der Bewegung wahrgenommen werden will, dann ist diese Wahlverständlich gewesen. So war auch das - widerrufene - Geständnis zuverstehen: Als Nachricht an die rechtsextremen Kreise draußen, denenes zwei Botschaften sandte. Stephan E. zeigte sich als einer, derWorten Taten folgen lässt, er fütterte seine Sympathisanten mitDetails zu Planung und Ausführung. Und zugleich zeigte er ihnen, dasser bereit ist, als Einzelner verurteilt zu werden.