Mitteldeutsche Zeitung: zu Steinmeier und Ukraine

Halle (ots) - Auch in der Ukraine selbst ist die Lageernüchternd. Präsident Petro Poroschenko, vor vier Jahren alsprowestlicher Hoffnungsträger gewählt, versprach damals, denBürgerkrieg zu beenden, Korruption und Misswirtschaft zu besiegen,die Ukraine eng an die EU zu binden und Kurs auf einen Beitritt zunehmen. Gelungen ist nichts von alledem. Im Gegenteil: Unter demMilliardär Poroschenko hat sich die Herrschaft der Oligarchenverfestigt, genau wie die abgrundtiefe Enttäuschung der Menschen überdie Eliten im Land. Gerade Letzteres ist brandgefährlich, denn estreibt vor allem junge Menschen dem ultranationalistischen Lager zu,dessen Schlachtrufe in der Ukraine nicht mehr oder weniger dumm undaggressiv sind als in westeuropäischen Ländern.