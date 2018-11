Mitteldeutsche Zeitung: zu Steinmeier im Bundestag

Halle (ots) - Der Bundespräsident würdigte doch ausdrücklich jenedeutschen Traditionen, die sich schon immer für Demokratie, Freiheitund Gerechtigkeit einsetzten. Er sprach sich klar gegen einenSchlussstrich unter die deutsche Schuld aus: Weltkriege und Holocaustseien "unverrückbarer Teil unserer Identität". Was einBundespräsident einem solchen Satz aber bislang nie nachschob, istein "Aber". Steinmeier tat das am Freitag. "Aber", sagte er. "DieBundesrepublik erklärt sich auch nicht allein ... aus dem ,Niewieder!'" Sondern eben auch aus der langen demokratischen Tradition,die am Ende ja zum Glück obsiegt habe. Das ist eine gewagte Aussage.Zum einen, weil man fragen darf, ob der Bundespräsident ausgerechnetam Gedenktag für jene Ausschreitungen, die den Beginn desindustriellen Massenmordes an Millionen Juden darstellten, dieses"Aber" aussprechen muss. Vor allem aber, weil das Ringen um dieDemokratie vielleicht noch gar nicht gewonnen ist.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell