Mitteldeutsche Zeitung: zu Steinmeier

Halle (ots) - Steinmeier hat auch den Mut, den Deutschen zuerklären, dass diese Demokratie, wie wir sie kennen, nicht mitGleichgültigkeit zu haben ist. Er nennt es die Erosion durchTrägheit und Teilnahmslosigkeit. Und dann stellt er Fragen, ersetztdie Ausrufezeichen durch ein Angebot zum Nachdenken: "Wo denn sonstals in der Demokratie können so unterschiedliche Interessen von Altund Jung, Stadt und Land, Wirtschaft und Umwelt friedlich zumAusgleich gebracht werden?" Und: "Wo denn sonst als in der Demokratiebegegnen sich Bürger unabhängig von ihrer Herkunft als Gleiche undGleichberechtigte?" Das ist ein positiver Populismus, das Volk indiesem Land mal zu fragen, was es denn von seiner Demokratie hat.