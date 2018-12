Mitteldeutsche Zeitung: zu Stasi-Debatte/Schädlich

Halle (ots) - Was freilich oft übersehen wird: Die Stasi warkeine autonome Organisation, sondern handelte als Instrument der SED."Schild und Schwert der Partei" wurde sie stolz genannt. Davonwollten die Genossen hernach nicht mehr so gern reden. Und am Endesind es, wie auch im Falle der Mauerschützen, die letzten Glieder inder Verantwortungskette gewesen, denen es oblag, die schmutzige"Arbeit" zu erledigen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell