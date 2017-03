Mitteldeutsche Zeitung: Stadion-Streit in Halle CDU-Chef attackiert OB Wiegand

Halle (ots) - Der Streit zwischen der LandesregierungSachsen-Anhalts und der Stadt Halle über die Finanzierung des ErdgasSportparks spitzt sich zu. Das berichtet die in Halle erscheinendemitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Nach Innenminister HolgerStahlknecht (CDU) wird die Stadt auch durch Bildungsminister MarcoTullner kritisiert. Mit ihrem Zuschuss an dieStadionbetreibergesellschaft würde Halle gegen Beihilfebestimmungender EU zu verstoßen. Tullner ist Chef des CDU-Stadtverbands und sitztim Wirtschaftsrat des Vereins. Er wirft Oberbürgermeister BerndWiegand (parteilos) vor, die wirtschaftlich gesunden Strukturen beimHalleschen FC zu gefährden. Die Stadt zahlt jährlich 870.000 Euro andie eigene Stadion GmbH und erhält 500.000 Euro an Pachteinnahmenzurück. Die Landesregierung sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht,die Stadt nicht. Der HFC ist Hauptmieter im Stadion. Club-PräsidentMichael Schädlich verweist auf den 2010 geschlossenen Vertrag. "SechsJahre hat sich daran niemand gestört. Sollte die Vereinbarung nichtrechtens sein, lassen sich die Folgen nicht abschätzen", sagte er.Der Vertrag zur Stadionnutzung sei mit den anderen Unterlagen für dasLizenzierungsverfahren an den Deutschen Fußball-Bund eingereichtworden. "Wir haben für die Rechtmäßigkeit gebürgt", so Schädlich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell