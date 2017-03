Mitteldeutsche Zeitung: Staatsanwaltschaften Justizministerin sieht Bedarf für Personalaufstockung

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding(CDU) sieht vorerst keinen Ausweg, die schwierige Personalsituationbei den Staatsanwaltschaften kurzfristig zu verbessern. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Sonnabend-Ausgabe). "Seit Jahren fand in der Justiz einkonsequenter Personalabbau statt", erklärte Keding. "Wir sind froh,dass wir in den zurückliegenden Haushaltsberatungen eineVerschärfung aufhalten konnten." Sie stellte aber klar, dass dieLandesregierung künftig nicht um eine Personalaufstockung in derJustiz herumkomme. "Wenn wir uns im Land im Polizeibereichverstärken, müssen wir zwangsläufig auch bei den Staatsanwaltschaftenaufrüsten." Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ist die Zahlder Staats- und Amtsanwälte innerhalb von zehn Jahren von 242 auf 200gesunken. In zehn bis 15 Jahren seien 80 Prozent des heutigenPersonals im Ruhestand.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell