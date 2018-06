Mitteldeutsche Zeitung: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bank-Chef Maas

Halle (ots) - Die Staatsanwaltschaft Halle bestätigt dieEinleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Chef derInvestitionsbank Sachsen-Anhalt, Manfred Maas. "Es besteht derVerdacht der Vorteilsnahme", sagte ein Sprecher derStaatsanwaltschaft der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitagausgabe). Maas hat sich von den Staatswerken Zeitz zuFußballspielen des FC Schalke und des FC Bayern München einladenlassen. Die Mitteldeutsche Zeitung deckte das Anfang 2017 auf. Nunwird untersucht, ob es einen "dienstlichen Bezug" dafür gab. Maasdarf private Einladungen annehmen, nicht jedoch, wenn er dienstlichmit dem Geber zu tun hat.Im Auftrag der Staatsanwaltschaft haben am Dienstag zwei Beamte inder Zentrale der Investitionsbank am Magdeburger Domplatz Unterlagengesichert. Es handelt sich dabei um Förderanträge. Diese werden nungesichtet und ausgewertet. Die Ermittlungen gegen Maas ins Rollengebracht, hat ein Verfahren gegen den ehemaligen ZeitzerStadtwerke-Geschäftsführer Andreas Huke. Formal ist dieInvestitionsbank eine Tochter der Norddeutschen Landesbank(Nord/LB). Nach Informationen der Zeitung will die Nord/LB heute Maasdavon überzeugen, sein Amt bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zulassen. Zur neuen Entwicklung äußerte sich die Nord/LB bisher nicht.Manfred Maas war nicht erreichbar.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell