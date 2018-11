Mitteldeutsche Zeitung: Sozialpolitik/Arbeitsmarkt/Sachsen-Anhalt Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/Thüringen, Kai Senius, befürwortet Reform von Hartz IV

Halle (ots) - Kai Senius, Leiter der RegionaldirektionSachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit hält esgrundsätzlich für richtig, über Reformen des Hartz-IV-Systemsnachzudenken. Das betonte er in einem Gastbeitrag für die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Eine Änderungdes "verbrannten" Namens wäre schon ein Gewinn, so Senius.Allerdings sei für die Mitarbeiter der Jobcenter heute nicht mehr dieArbeitslosigkeit das Hauptproblem, sondern häufiger seien es sozialeVerwerfungen - etwa fehlende Bildung und die Konzentration sozialerProbleme in Wohnquartieren, betonte er. Die Jobcenter müssten sichdeshalb zu "Kümmerern" entwickeln. Dafür brauche es Personal, Geldund einen Ausbau sozialpädagogischen Kompetenzen.Reformbedarf sieht Senius auch beim Hinzuverdienst, derAnrechnung von Vermögen und bei den Sanktionen. Ein Abschied vomGrundsatz des "Förderns und Forderns" aber wäre riskant, sagte er.Solidarität sei keine Einbahnstraße, Arbeit muss sich lohnen.Schließlich werde das System von jenen finanziert, die arbeiten."Bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Grundsicherung ohne Anreizder Arbeitsaufnahme bringen den Sozialstaat ins Rutschen", so Senius.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell