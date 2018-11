Mitteldeutsche Zeitung: Soziales Im Land fehlen Pflegefamilien

Halle (ots) - Pflegefamilien werden in Sachsen-Anhalt zum knappenGut. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Freitagausgabe). Laut Landesverwaltungsamt meldeten die Jugendämterim vergangenen Jahr einen Mehrbedarf von 173 Familien an - 70 Prozentmehr als fünf Jahre zuvor. "Wir haben in fast allen Landkreisen einedeutliche Unterversorgung", sagt Birgit-Patricia Eilenberger. Sieleitet das Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen-Anhalt, in demPflegefamilien ausgebildet und beraten werden. Einen wichtigen Grundfür diesen Mehrbedarf sieht Eilenberger in der zunehmendenSensibilisierung der Jugendämter. "Es wird heute sehr viel genauerhingeguckt, wenn das Kindeswohl in Gefahr ist."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell