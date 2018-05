Mitteldeutsche Zeitung: zu Solingen

Halle (ots) - Fanatismen im Kopf, die zu enthemmtem Handelnführen, haben 25 Jahre nach Solingen nicht abgenommen. Die Abscheueiner übergroßen Mehrheit gegen rassistische Gewalt kann nicht übergrassierende Vorbehalte, Ängste und Feindseligkeiten hinwegtäuschen.Sie werden geschürt durch Politiker, die vorgeben, darüber bestimmenzu können, wer "in diesem Land nichts verloren" hat und wer "nachAnatolien entsorgt" gehört. Die Türkei als eine Art Abraumhalde -solch eine Metaphorik bereitet den Boden für ein gewaltsames"Ausländer raus!" Es bleibt gültig, was Bertolt Brecht in seinemanti-nazistischen Lehrstück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui"schrieb: "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell