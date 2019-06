Mitteldeutsche Zeitung: Sicherheit/ Kriminalität Kommen bald Messerverbotszonen?

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt wächst der Druck, weitreichendeMesserverbote auf Straßen und Plätzen zu erlassen. Das berichtet diein Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe).Hintergrund ist die Zunahme von Straftaten mit Stichwaffen in denvergangenen Jahren. "Weniger Messer heißt geringere Gefahr", erklärteSPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. Neue Verbote fordert auch dieGewerkschaft der Polizei (GdP). "Jedes Messer, das nicht in derÖffentlichkeit mitgeführt wird, ist ein Problem weniger", sagteLandeschef Uwe Bachmann der MZ. Wie Erben setzt er auf eineGesetzesverschärfung auf Bundesebene, die auch in Sachsen-Anhaltgreifen könnte. Konkret soll der Bundesrat im September entscheiden,ob künftig Messerverbotszonen an belebten öffentlichen Orteneingerichtet werden können.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell