Mitteldeutsche Zeitung: zu Sex-Vorwürfen in der Stasi-Gedenkstätte

Die Gedenkstätte Hohenschönhausen ist in Bedrängnis.Und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Im Sommer hatte derGedenkstättenführer Siegmar Faust in der Einrichtung öffentlichrechtslastige Äußerungen getan und um Milde für den Holocaust-LeugnerHorst Mahler gebeten. Der Vorsitzende des Fördervereins, JörgKürschner, rührt derweil die Werbetrommel für die AfD. Nun ist vonstrukturellem Sexismus in der Führungsetage die Rede. Während dieerste Affäre vorerst abgeklungen ist, hat die zweite Affäre geradeerst begonnen.