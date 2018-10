Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofers Vorstoß zu 5G

Halle (ots) - In der Bundesregierung läuft einiges schief. DiePläne für den Ausbau des Mobilfunks gehören dazu. Man will mehrereZiele gleichzeitig erreichen. Die neue 5-G-Technik soll so schnellwie möglich flächendeckend ausgerollt werden. Zugleich sollen dieMobilfunknetzbetreiber für die teure Infrastruktur aufkommen. Beidesgleichzeitig geht nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell