Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofer und Maaßen

Man fragt sich nur, was für eine Entlassung nochnötig ist, wenn es nicht reicht, dass Deutschlands obersterVerfassungsschützer die AfD bevorzugt mit Informationen versorgt,ihre Beobachtung aber vermeiden will, dass er den Bundestag übereinen V-Mann im Umfeld des späteren Berlin-Attentäters Amri belogenhat und nach den Chemnitz-Ausschreitungen seine politische Meinungals fachliche Einschätzung kostümierte, weil ihm die Einschätzung derKanzlerin missfiel, dass dort Migranten gejagt wurden, er aber überAusländergewalt sprechen wollte, wie auch die AfD. Wenn es so ist,wie Seehofer nun sagt, dass die AfD eine Partei ist, die sich gegenden Staat stellt, wäre es dann nicht besser, derVerfassungsschutzchef läge mit seiner Bewertung rechtsradikalerAktivitäten näher bei der Kanzlerin als bei der AfD?