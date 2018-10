Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofer

Halle (ots) - Seehofer wird vielleicht sein Ministeramt behalten,den Parteivorsitz aber verlieren. Markus Söder indes wird so schnellnicht vom Ministerpräsidentenamt lassen. Er hat vorgebaut: DerSündenbock war schon gefunden, als Seehofer sich vergangenes Jahrdarauf eingelassen hat, den Parteivorsitz fürs erste zu behalten. Unddie Partei stützt ihn. Seehofer beklagt, die CSU habe den Kontakt zuden Bürger verloren und wichtige Themen verpasst. Wer war noch malParteichef in den vergangenen zehn Jahren? Von einem neuen Stil derPartei, den sie so dringend versprochen hat, ist die CSU wirklichnoch weit entfernt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell