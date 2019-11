Mitteldeutsche Zeitung: zu Scheuer

Halle (ots) - Scheuer, so scheint es, hat leichthin deren Geld verschwendet.Manche sagen: veruntreut. Das dürfte im Untersuchungsausschuss noch etwas klarerwerden, als es heute schon ist, und könnte überdies strafrechtliche Konsequenzenfür den Minister haben. Normalerweise wird der Rücktritt eines Politikers erstdann zwingend, wenn er den Rückhalt der eigenen Leute - hier: der CSU -verliert. Bei Scheuer indes könnten die Belege für Fehlverhalten imUntersuchungsausschuss so erdrückend werden, dass auch der CSU am Ende nichtsanderes übrig bleibt, als Scheuer fallen zu lassen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4453615OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell