Mitteldeutsche Zeitung: zu Saudi-Arabien

Die Eskalation im Mittleren Osten ist auch TrumpsKrise. Ohne Not hat er in der ersten Jahreshälfte den schwelendenKonflikt mit dem Iran verschärft, indem er das Anti-Atomabkommenaufkündigte. Seitdem starrt die Welt gebannt auf die Region, in dersich ein gefährliches Mullah-Regime und ein irrationaler US-Präsidentgegenüber stehen und sich der Konflikt spürbar in der gesamten Regionausbreitet. Erst in die Straße von Hormus, jetzt auf die saudischenÖl-Anlagen. Wohin als nächstes?