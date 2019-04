Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt / Wirtschaft Zeitarbeitsfirmen kassieren Ablösesummen für Arbeitnehmer

Halle (ots) - Halle - Aufgrund des Fachkräftemangels fordernZeitarbeitsfirmen vermehrt Ablösesummen für Arbeitnehmer bei einemJobwechsel. "Bis zu 6 000 Euro zahlen Industrie-Betriebe undDienstleister bei der Übernahme von Leiharbeitskräften", sagt BjörnRichter vom Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen inSachsen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstag-Ausgabe). Als Ablöse würden häufig drei Monatsgehälter desArbeitnehmers vereinbart.Abwerbeprämien gibt es laut Richter bereits seit Jahren in derBranche, doch würden sie zunehmend wichtiger für dieZeitarbeitsfirmen. Vermittelt eine Leihfirma einen Mitarbeiterbeispielsweise an einen Industriebetrieb, so wird vertraglich eineAblösesumme vereinbart. Meist steht diese in den AllgemeinenGeschäftsbedingungen der Zeitarbeitsfirma. "Wie das konkretausgestaltet wird, hängt aber von den Vertragspartnern ab", erläutertRichter. Für eine Hilfskraft würden meist nur wenige hundert Eurogezahlt.Die Zeitarbeitsbranche hat das Thema bisher kaum öffentlichthematisiert. Denn die Politik ist daran interessiert, dassZeitarbeitnehmer möglichst reibungslos in unbefristete, reguläreArbeitsstellen wechseln können. Ablösen können solche Wechsel jedocherschweren. Zeitarbeitsfirmen leiden zunehmend unter demFachkräftemangel. Die Verleiher sind daran interessiert, ihr Personalzu halten. Nur bei Ablösen sind sie vielfach bereit, einem sofortigenWechsel zuzustimmen. Laut Zeitarbeitsverband gilt die Faustformel, jekürzer die Leihfrist umso höher die Ablöse bei einer Abwerbung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell