Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Wittenberger Margarine-Werk steht kurz vor Verkauf

Halle (ots) - Das Margarine-Werk von Unilever in Wittenberg mit200 Beschäftigten steht laut Gewerkschaft NGG kurz vor einerÜbernahme. "Wir fordern von Unilever ein klares Bekenntnis zumStandort in Sachsen-Anhalt", sagte Jörg Most, NGG-Geschäftsführer fürdie Region Halle, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstagausgabe). Jeder mögliche Käufer solle eine Jobgarantiegeben.Im Frühjahr 2017 hatte Unilever-Chef Paul Polman denBrotaufstrichsparte des niederländisch-britischen Konzerns zumVerkauf gestellt. Laut Medienberichten konnten Investoren bis zum 19.Oktober ein Angebot für die Sparte mit insgesamt 1 000 Mitarbeiternabgeben. Unilever-Europabetriebsrat Hermann Soggeberg sieht denVerkauf der Margarine-Werke nun "in die finale Phase." ImWittenberger Ortsteil Pratau werden jedes Jahr 150 000 TonnenMargarine und Streichfette der Marken Lätta, Becel, Sanella, Rama undHoma Gold produziert.