Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Wechsel an der Spitze des Weinbauverbandes Saale-Unstrut

Halle (ots) - Der langjährige Weinbaupräsident des AnbaugebietesSaale-Unstrut, Siegfried Boy, wird vorzeitig sein Amt abgeben. "Ichmöchte den Weg frei machen für einen geordneten Übergang", sagte der64-jährige Boy der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstag-Ausgabe). Der Geschäftsführer der WinzervereinigungFreyburg-Unstrut, Hans Albrecht Zieger, soll den Weinbauverbandzunächst als Interims-Chef führen und will sich beim VerbandstreffenEnde Januar 2020 zur Wahl stellen.Mit 25 Dienstjahren ist Boy der dienstälteste Weinbaupräsident inDeutschland. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die Weine vonSaale und Unstrut in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Renommeegewonnen haben. Boy verweist darauf, dass 95 Prozent aller Betriebeim Verband organisiert sind.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell