Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Sanierungsexperte Joachim Voigt-Salus ist neuer Geschäftsführer von Mifa

Halle (ots) - Der insolvente Fahrrad-Hersteller Mifa hat denSanierungsexperten Joachim Voigt-Salus zum neuen Geschäftsführerernannt. "Wir sehen eine gute Fortführungsperspektive für dasUnternehmen", sagte der Berliner Rechtsanwalt der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Die Eigentümerfamilie vonNathusius will weiter in dem Unternehmen engagiert bleiben. Detailssollen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekanntgegeben werden.Mifa Bike hatte am Mittwoch Insolvenz in Eigenverwaltungangemeldet. Das heißt, die Firmenführung bleibt bestehen. AlsSachverwalter, der die Sanierung prüft, soll der hallescheInsolvenzverwalter Lucas Flöther fungieren. Der bisherigeUnternehmenschef Heinrich von Nathusius war am Dienstagzurückgetreten.Sachen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte derMZ: "Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat eine der höchstenArbeitslosenraten in Deutschland. Deshalb muss gerade hier um jedenArbeitsplatz gekämpft werden." Jetzt gehe es darum, ein konkretesKonzept vorzulegen, wie es weitergehen könnte. "Es muss eine Lösunggefunden werden, die Bestand hat und die Arbeitsplätze sichert",sagte Haseloff der Zeitung.