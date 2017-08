Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Punica zieht nach Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Punica, einer der bekanntesten Säfte der Republik,kommt bald aus Sachsen-Anhalt. Dazu sollen die Leistungen ambisherigen Standort Hamburg nahezu komplett nach Calvörde nördlichvon Magdeburg verlagert werden. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). EntsprechendePlanungen hat der Refresco-Konzern, unter anderem bekannt für diePunica-Säfte von Dittmeyer, am Donnerstag bekanntgegeben. "DerTransfer soll im Frühjahr 2018 greifen", sagte UnternehmenssprecherinCarolin Amann der Zeitung. Dann würden neben bekannten Marken auchdiverse Discounter-Eigenmarken aus der Börde kommen. Mit derUmstrukturierung seien allerdings zunächst keine zusätzlichenInvestitionen verbunden. Bereits bestehende Anlagen in Calvördewürden so aber besser ausgelastet. "Damit werden auch neueArbeitsplätze entstehen." Das werde Zug um Zug passieren. Auf eineZahl wolle man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nichtfestlegen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell