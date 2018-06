Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Pleite für Delegation auf US-Tour - Investoren machen Bogen um das Land

Halle (ots) - Auf ihrer US-Tour hat Sachsen-AnhaltsWirtschaftsdelegation unter Minister Armin Willingmann (SPD) eineerste Pleite erlebt: Ein Vortrag am berühmten MIT in Boston füramerikanische Unternehmer und potenzielle Investoren blieb ohnejedes Interesse aus den USA. Trotz zwei Dutzend Anmeldungen, sodie Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, kamenkeine Gäste. Willingmann zeigte sich enttäuscht und sagte der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe): "Dassollte uns aber nicht entmutigen." Die Opposition in Sachsen-Anhaltkritisierte die Episode am Dienstag. "Diese Reisen sind nicht billigzu haben", sagte AfD-Wirtschaftspolitiker Robert Farle dem Blatt."Wenn dabei nichts herauskommt, sind die Reisen in meinen Augenschwer zu rechtfertigen." Der Linken-Abgeordnete Andreas Höppnersagte, "wenn dort Amerikaner zusagen und nicht erscheinen,beschreibt das die aktuellen Beziehungen zwischen den zwei Staatengerade sehr gut".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell