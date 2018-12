Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Neubau des Landesweingutes wegen Mehrkosten gestoppt

Halle (ots) - Aus Kostengründen ist der vorgesehene Neubau desLandesweingutes in Kloster Pforta bei Naumburg gestoppt worden. "Dievertiefte Baugrunduntersuchung hat ergeben, dass wegen extremschwieriger und so nicht vorhersehbarer Bodenverhältnisse allein dieGründung zu erheblichen Mehrkosten geführt hätte", teilte dieLandgesellschaft Sachsen-Anhalt als Gesellschafter der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) mit.Ursprünglich sollte das neue Weingut mit Keller und Verkaufsräumenzehn Millionen Euro kosten. Dazu lief ein erfolgreicherArchitektenwettbewerb, die Planungen waren weit fortgeschritten.Untersuchungen des Bodens haben nun ergeben, dass sich unter einerwasserdurchsetzten Kies- und Geröllschicht eine harte Tonfelsschichtbefindet, in der sich Bohrpfähle nur schwer verankern lassen.Nach MZ-Informationen hätte allein die Baugrube drei Millionen Eurogekostet. Das Vorhaben werde mit Modifikationen an einem anderen Ortfortgesetzt, so die Landgesellschaft. Der derzeitige Standort bei BadKösen soll wegen Platzmangel und Hochwassergefahr durch die Saaleaufgegeben werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell