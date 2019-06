Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Landesweingut: Chef kündigt

Halle (ots) - Das Landesweingut Kloster Pforta in Bad Kösen(Burgenlandkreis) wird sich nach einem neuen Geschäftsführer umsehenmüssen. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Dienstagsausgabe) berichtet, hat Björn Probst, der den Job erst imNovember 2017 übernommen hatte, dem Mutterunternehmen, derLandgesellschaft Sachsen-Anhalt, am Montag zunächst mündlich seineKündigung mitgeteilt. Die Landgesellschaft bestätigte das auf Anfrageder Zeitung, wollte sich aber bis zum Einreichen der schriftlichenKündigung nicht zu der Personalie äußern.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell