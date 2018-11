Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Landesrechnungshof stellt Nord/LB-Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt infrage

Halle (ots) - Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt stellt dieBeteiligung des Landes an der Nord/LB infrage. "Der Verbleib desLandes in der Nord/LB muss offen diskutiert werden", sagte einBehördensprecher der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Samstag-Ausgabe). Die Lage der Landesbank schätzt derLandesrechnungshof "ohne Zuführung neuen Eigenkapitals weiterhin alskritisch ein". Sie sei durch hohe Verluste aus derSchiffsfinanzierung verursacht worden.Nach Angaben des Landesrechnungshofes haben sich dieEinstandswerte des Landes Sachsen-Anhalts in der Nord/LB drastischreduziert. "Der Wert der Nord/LB-Beteiligung des LandesSachsen-Anhalt beträgt nominal 250 Millionen. Unter Berücksichtigungder Notwendigkeit weiterer Kapitalzuführungen und der Ertragslage derBank ist der objektive Wert der Landesbeteiligung eher unter 50Millionen Euro zu sehen", heißt es.Das Land Niedersachsen ist mit knapp 60 Prozent vor den Sparkassenmit 35 Prozent der größte Eigner des Instituts. Das LandSachsen-Anhalt hält knapp sechs Prozent der Anteile.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell