Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft - Italienischer Investor übernimmt insolventes Alufolien-Werk

Halle (ots) - Die Zukunft des insolventen TraditionsunternehmensAluminiumfolie Merseburg ist vorerst gesichert. Die italienischeAluminiumwalz-Gruppe Slim erwirbt Ende April das Werk und übernimmtalle 55 Mitarbeiter. "Der Investor hat ein überzeugendes Konzept fürden Standort vorgelegt und verfolgt langfristige Ziele", sagteInsolvenzverwalter Stephan Poppe der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe).Aluminiumfolie Merseburg hatte im Januar 2018 Insolvenz beantragt.Das Unternehmen stellt Folien für Tabletten, Dekorationen oderflexible Verpackungen her. Die Slim-Gruppe ist mit einem Umsatz von340 Millionen Euro nach eigenen Angaben der sechstgrößte Herstellervon sogenannten Aluminiumwalz-Produkten in Europa. Eigentümer derSlim-Gruppe ist die Münchner Beteiligungsgesellschaft Quantum.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell