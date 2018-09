Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Halloren-Kugel soll nationale Schoko-Marke werden

Halle (ots) - Halloren-Großaktionär Darren Ehlert will dieHalloren-Kugel zu einer nationalen Marke machen. "Wir hoffen, dassHalloren in Zukunft mehr Aktionen und Listungen bei nationalenEinzelhändlern bekommen kann", sagte Ehlert der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Bisher seiHalloren eine starke regionale Marke in Ostdeutschland. Am Mittwochfindet die Aktionärsversammlung in Halle statt. Auf dieser soll dieneue Strategie vorgestellt werden. Konflikte mit Aktionär undWettbewerber Katjes will Ehlert beilegen. Er spricht sich fürKooperationen ausPressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell